Kvitova ultrapassa Venus Williams e Bacsinszky sobe uma posição no Top 20 da WTA

O ranking feminino do tênis voltou a ser atualizado pela WTA, nesta segunda-feira, e trouxe duas novidades em seu Top 20. Na mais relevante delas, a checa Petra Kvitova ultrapassou Venus Williams e assumiu a 11ª posição, posto que a norte-americana ocupava até a semana passada antes de cair agora para o 12º lugar. Outra novidade neste grupo das 20 mais bem posicionadas da entidade que controla o circuito profissional envolveu a suíça Timea Bacsinszky, que saltou do 16º para o 15º lugar, deixando para trás a russa Elena Vesnina, outra que desceu um degrau na listagem.



Kvitova comemorou a evolução nesta segunda-feira mesmo sem ter defendido a República Checa na vitória sobre a Espanha no confronto que levou o seu país às semifinais da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. Já Bacsinszky subiu no ranking após ter ajudado a Suíça com dois triunfos em partidas de simples no embate em que seu país passou pela França e também foi às semifinais da principal competição entre nações do tênis feminino.



Já Venus Williams, que anteriormente havia conquistado boa subida no ranking após ter sido vice-campeã do último Aberto da Austrália, caiu uma posição nesta nova atualização da listagem após não estar presente na equipe dos Estados Unidos que derrotou a Alemanha em outro confronto do último final de semana pelas quartas de final da Fed Cup.



A sua irmã mais nova, Serena Williams, também não foi utilizada pelos EUA neste embate da Fed Cup e se manteve na liderança do ranking mundial, posto que recuperou na campanha do título do Aberto da Austrália deste ano.



Sem alterações em relação à semana passada, o Top 10 assim também teve a alemã Angelique Kerber permanecendo na vice-liderança, com boa vantagem sobre a checa Karolina Pliskova, a terceira colocada, esta seguida de bem perto pela romena Simona Halep, a quarta. Também na cola de Halep e Pliskova, a eslovaca Dominika Cibulkova sustentou a quinta posição.



A polonesa Agnieszka Radwanska, a espanhola Garbiñe Muguruza, a russa Svetlana Kuznetsova, a norte-americana Madison Keys e a britânica Johanna Konta também permaneceram nas mesmas posições da semana passada e fecham, nesta ordem, o Top 10.



Entre as brasileiras, Paula Gonçalves segue como número 1 do Brasil, mas caiu da 158ª para a 160ª posição no geral depois de ter sido eliminada já no qualifying para o Torneio de Doha, cuja chave principal começa a ser disputada nesta segunda.



Já Bia Haddad Maia desceu da 188ª para a 184ª colocação como atual número 2 do País e ainda viu Teliana Pereira evoluir de forma igualmente proporcional ao saltar do 189º para o 185º posto e ficar muito próximo de sua compatriota como terceira tenista do Brasil.





Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:



1) Serena Williams (EUA), 7.780 pontos

2) Angelique Kerber (ALE), 7.115

3) Karolina Pliskova (RCH), 5.270

4) Simona Halep (ROM), 5.172

5) Dominika Cibulkova (ESQ), 5.070

6) Agnieszka Radwanska (POL), 4.915

7) Garbiñe Muguruza (ESP), 4.720

8) Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.915

9) Madison Keys (EUA), 3.897

10) Johanna Konta (GBR), 3.705

11) Petra Kvitova (RCH), 3.415

12) Venus Williams (EUA), 3.280

13) Elina Svitolina (UCR), 3.050

14) Carla Suárez Navarro (ESP), 2.625

15) Timea Bacsinszky (SUI), 2.407

16) Elena Vesnina (RUS), 2.402

17) Barbora Strycova (RCH), 2.295

18) Caroline Wozniacki (DIN), 2.295

19) Victoria Azarenka (BLR), 2.161

20) CoCo Vandeweghe (EUA), 2.136

160) Paula Gonçalves (BRA), 364

184) Bia Haddad Maia (BRA), 296

185) Teliana Pereira (BRA), 291







