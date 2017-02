Chico Pinheiro imita Boneco de Olinda no 'Bom Dia Brasil' Agência Estado Link



Chico Pinheiro tem seu próprio Boneco de Olinda no carnaval pernambucano. Nesta segunda-feira, 13, depois de uma matéria sobre o assunto no Bom Dia Brasil, da Rede Globo, ele disse que se sente lisonjeado e que já está aprendendo como se mexer como os bonecos - e fez uma imitação ao vivo.



Em seguida, Ana Paula Araújo perguntou a Glória Vanique o que ela achava do "Bonecão de Olinda", referindo-se ao companheiro de bancada. Em tom de brincadeira, a jornalista respondeu que deve ser difícil carregar um Chico Pinheiro no ombro durante duas horas.



Na internet, os espectadores do telejornal adoraram a imitação e elogiaram o jornalista.







