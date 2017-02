Destaque corintiano na Copa São Paulo passará por cirurgia no púbis Agência Estado Link



Destaque do Corinthians na conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início de 2017, o atacante Carlinhos passará por cirurgia nesta quarta-feira devido a uma pubalgia e não tem previsão para retornar aos gramados, segundo a assessoria de imprensa do clube. Geralmente, a recuperação deste tipo de problema faz com que atleta se ausente dos gramados por cerca de dois meses.



Após se destacar na competição realizada em janeiro, sendo o artilheiro do time com 11 gols, Carlinhos ganhou alguns dias de férias e depois foi integrado ao time principal, junto com o atacante Pedrinho e o volante Mantuan, mas o trio não foi inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista.



O garoto completou 20 anos no último domingo e é visto como uma aposta das divisões de base. O técnico Fábio Carille contou que pretende dar oportunidades ao jovem ao longo da temporada, principalmente após o clube não conseguir avançar nas negociações com Didier Drogba e desistir da contratação de William Pottker, da Ponte Preta.



Quanto a Mantuan e Pedrinho, os dois continuam treinando com o elenco profissional normalmente, mas devem demorar para ter chances, já que não estão inscritos no torneio estadual e, por enquanto, não serão utilizados pelo Corinthians na Copa do Brasil.







