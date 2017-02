Ministros vão receber relatório da chapa Dilma-Temer 10 dias antes do julgamento Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 11h50





Comentários via Facebook:





O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin, relator do processo de cassação da chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e do atual presidente Michel Temer, comunicou que irá encaminhar o seu parecer para os demais integrantes da Corte Eleitoral dez dias antes do julgamento em plenário.



A comunicação faz parte do ofício 41, de uma página, encaminhado ao presidente do TSE, Gilmar Mendes, no último dia 9 de fevereiro. Documento com o mesmo conteúdo também foi encaminhado para os demais ministros - Luiz Fux, Rosa Weber, Napoleão Maia, Henrique Neves e Luciana Lóssio.



"No escopo de contribuir com os eminentes pares, informo que o relatório que apresentarei à Corte será encaminhado para cada ministro com a antecedência de dez dias da respectiva sessão de julgamento", diz Benjamin em parte do documento.



A data da sessão que irá julgar as contas da campanha presidencial de 2014 de Dilma Rousseff e Michel Temer ainda precisa ser marcada pelo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão