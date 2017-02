Vendedor é preso por descumprir medida protetiva Ivan Ambrósio Link



Um vendedor de 39 anos foi preso, no início da noite de domingo (12), em Birigui, por descumprir medida protetiva e ameaçar de morte a mãe, de 68. O caso ocorreu no imóvel da vítima, que fica na rua Egídio Navarro, na Vila Bandeirantes.



Ele não pagou fiança e vai responder o processo em liberdade. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que o acusado não poderia se aproximar dela, mediante mandado de afastamento judicial expedido pela Justiça.



PORTÃO

Por volta das 18h, o vendedor – que é usuário de entorpecentes – teria ido quatro vezes ao imóvel e ameaçado a mãe de morte, além de forçar o portão para que tivesse acesso à residência. A vítima acionou a Polícia Militar, que encontrou o acusado próximo da casa.



Na abordagem, ele, que estava alterado, ameaçou os PMs, que precisaram usar força física para contê-lo. O vendedor tinha um corte em um dos pés e foi levado ao pronto-socorro, onde passou por atendimento médico.



FIANÇA

No plantão policial, o delegado plantonista arbitrou fiança de R$ 937 para que ele respondesse o processo em liberdade. Como a quantia não foi paga, o acusado foi encaminhado para a cadeia de Penápolis.





