Incêndio destrói 21 ônibus em garagem de empresa em São José dos Campos (SP)

Um incêndio destruiu 21 ônibus que estavam estacionados na garagem de uma empresa de transporte de passageiros na madrugada desta segunda-feira, 13, em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo. O fogo começou por volta das 3h, e os dois funcionários - um vigilante e o encarregado da portaria - que estavam no local, no distrito Eugênio de Melo, acionaram o Corpo de Bombeiros.



Foram mobilizados dez viaturas e 30 homens para o combate às chamas, que só foram controladas quase duas horas depois. Os funcionários conseguiram retirar 15 ônibus que também estavam na garagem e acabaram salvos do incêndio. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio e não descarta a hipótese de que tenha sido criminoso. Uma equipe do Instituto de Criminalística fazia perícia no local, na manhã desta Segunda-feira.



A Viação Mimo informou que também apura as causas do incêndio e que, após um levantamento da situação, vai se posicionar em nota sobre o acontecido. Segundo a empresa, não houve vítimas, apenas danos materiais, de valor ainda não estimado.







