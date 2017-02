Unesp divulga lista de aprovados do vestibular 2017 Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/02/2017 - 10h50





Comentários via Facebook: Atualização: 10h51 de 13/02/2017



A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp) divulgou nesta segunda-feira, dia 13, a lista dos convocados na primeira chamada do vestibular 2017. Nesta relação estão apenas os nomes dos candidatos que declararam interesse pela vaga.



A consulta da lista pode ser feita pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br). Quem foi aprovado deve fazer a matrícula online nesta segunda e terça-feira, 13 e 14. As próximas listas serão divulgadas nos dias 16 e 21 de fevereiro. A Unesp ofereceu para este ano 7.365 vagas em 173 cursos espalhados por 23 municípios paulistas.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão