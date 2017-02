Unicamp divulga nesta segunda lista de aprovados no vestibular 2017 Agência Estado Link



A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulga pela internet nesta segunda-feira, 13, a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2017 da instituição. Todos os convocados nesta etapa do processo seletivo deverão realizar sua matrícula não presencial entre às 8h desta terça-feira, 14, e às 18h de quarta-feira, 15, exclusivamente na página eletrônica da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), com o número de inscrição e a senha.



Neste ano, a Comvest registrou 73.489 inscritos no vestibular, dos quais 67.143 candidatos fizeram a prova da primeira fase, realizada em 20 de novembro. São oferecidas 3.330 vagas em 70 cursos de graduação da Unicamp.



Matrículas



A universidade informou que os candidatos convocados em primeira opção que não realizarem a matrícula não presencial ficam excluídos do vestibular.



Os candidatos convocados na primeira chamada do vestibular para o curso escolhido como sua segunda opção deverão realizar a matrícula não presencial pela internet e optar ou não por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção (remanejamento).



Os estudantes de segunda opção que não fizerem a matrícula pela internet perderão a vaga (segunda opção), mas continuarão concorrendo ao curso de primeira opção, podendo, assim, serem convocados nas próximas chamadas, de acordo com os critérios de classificação.



Todos os candidatos que realizarem a matrícula não presencial ainda terão mais um compromisso: fazer a matrícula presencial após a divulgação de seus nomes na lista da segunda chamada - a ser divulgada na sexta-feira, 17, às 12h. A matrícula presencial da segunda chamada será no dia 21 de fevereiro.



Próximas datas



A terceira chamada será divulgada em 21 de fevereiro (até às 23h59), e a matrícula para os convocados nessa lista deverá ser realizada no dia 23 de fevereiro. O calendário completo de chamadas e matrículas está disponível na página eletrônica da Comvest e no manual do candidato, bem como as orientações e documentos necessários para a matrícula.







