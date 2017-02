Banrisul lança plano de aposentadoria voluntária, limitado a 700 empregados Agência Estado Link



O Banrisul anunciou um plano de desligamento voluntário por aposentadoria, limitado a 700 empregados, priorizando os com mais tempo de serviço. Para aderir ao Plano de Aposentadoria Voluntária (PAV), os empregados devem ser oaposentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ou aptos.



O prazo de adesão é de 15 de fevereiro até 25 de março, e os desligamentos ocorrerão de 10 de março até 30 de junho deste ano.



Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 13, o Banrisul não deu detalhes sobre o custo ou o impacto financeiro do plano.







