Coreia do Norte diz ter testado míssil de médio-longo alcance com sucesso



Domingo - 12/02/2017 - 22h25





Atualização: 01h43 de 13/02/2017



A Coreia do Norte lançou com sucesso um míssil balístico superfície-superfície médio-longo alcance neste domingo, 12, de acordo com a agência de notícias oficial do país.



O míssil foi guiado pessoalmente pelo autodenominado líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong Un. O teste balístico ocorreu durante a visita do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, aos Estados Unidos.



O regime norte-coreano informou que o míssil testado é uma versão modificada de um artefato lançado em agosto a partir de um submarino.



No comunicado da imprensa oficial, Kim Jong Un afirmou que o míssil pode ser equipado com "uma ogiva nuclear" e que o programa de desenvolvimento de foguetes do país "se desenvolveu rapidamente".







