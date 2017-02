Adolescente de 16 anos morre afogado em rio Roni Willer - Especial para a Folha da Região Link



Domingo - 12/02/2017 - 22h06





Comentários via Facebook:

Reprodução Robert Barbosa jogava bola com amigos quando se afogou; ele morreu a caminho do hospital Robert Barbosa jogava bola com amigos quando se afogou; ele morreu a caminho do hospital



Um adolescente de 16 anos, morador de Andradina, morreu afogado no rio Paraná na tarde deste domingo (12), no bairro Urubupungá, em Castilho. Robert Barbosa jogava bola com amigos dentro d’água, quando o objeto caiu distante de onde estavam; ele foi buscá-lo e não voltou.



A tragédia aconteceu dentro de um condomínio. O jovem foi ao local com familiares para passar a tarde no rancho de um amigo. Na parte do rio onde jogavam bola havia outros banhistas, reunindo cerca de 50 pessoas.



SEM COLETE

Barbosa não usava colete salva-vidas. Os próprios banhistas procuraram pelo garoto, um deles usando jet ski. O adolescente foi encontrado ainda vivo, mas desacordado, sendo levado à margem do rio. Uma unidade do Corpo de Bombeiros realizou massagem cardíaca e o encaminhou para o hospital, mas ele morreu no trajeto.



O corpo seria levado ao IML (Instituto Médico Legal) e depois liberado aos familiares para velório e sepultamento. A Polícia Civil vai investigar o caso. (Colaborou José Marcos Taveira)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão