Ministro britânico diz que parceria com os EUA nunca esteve tão forte Agência Estado Link



Domingo - 12/02/2017 - 20h50





Comentários via Facebook:





O ministro da Defesa do Reino Unido, Michael Fallon, disse hoje que a parceria de defesa entre os britânicos e os americanos nunca foi tão forte e que o presidente dos EUA, Donald Trump, provavelmente galvanizou os esforços dos dois países para fortalecer a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e estimular aliados a contribuir mais para a defesa mútua.



Fallon, que está agendado para conversar com o secretário de Defesa dos EUA, Jim Mattis, na próxima semana, disse em uma entrevista que a longa aliança de defesa entre os EUA e o Reino Unido não foi afetada pelos EUA ou internacionalmente após a eleição de Trump.



Fallon tornou-se a mais recente autoridade britânica a oferecer apoio público à administração de Trump, apesar da preocupação generalizada entre os britânicos em relação a uma ampla gama de posições nacionais e estrangeiras.



Fallon afirmou, durante uma viagem à capital iraquiana curda, Arbil, que os EUA e o Reino Unido concordam que os parceiros da Otan devem fazer mais para contribuir para a aliança. Fallon deveria visitar as tropas britânicas que treinam as forças iraquianas e curdas.



"A parceria de defesa britânico-americana é a mais profunda, a mais forte parceria de defesa em qualquer parte do mundo", disse Fallon. "Foi a primeira-ministra britânica que foi o primeiro líder estrangeiro a ir na Casa Branca e a defesa e a segurança estavam no topo da agenda, e foi a nossa primeira-ministra que confirmou o compromisso dos Estados Unidos com a Otan". Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão