Cerca de 20 mil pessoas fazem protesto no México contra Donald Trump

Cerca de 20 mil pessoas fizeram neste domingo uma marcha pela cidade do México, a capital do país, exigindo respeito ao México e a seus migrantes diante da hostilidade percebida pela administração do novo presidente dos EUA, Donald Trump.



Muitos manifestantes carregavam bandeiras mexicanas e vestiam-se de branco como um sinal de unidade e para sinalizar a natureza não política da marcha. Uma das bandeiras dizia: "Obrigado, Trump, por unificar o México!".



Os manifestantes protestaram contra os planos de Trump para deportações de migrantes. Trump também pressionou empresas a criar empregos nos Estados Unidos, e não no México. Paulina Arteaga carregou um cartaz em inglês proclamando: "Nós amamos americanos, odiamos o racismo". "Esta é uma marcha pela dignidade", disse ela.



Irene Aguilar, professora universitária, disse que a principal mensagem dos manifestantes é mostrar a unidade dos mexicanos diante da adversidade. A marcha também apresentou muitos sinais de apoio aos migrantes mexicanos nos Estados Unidos."Queremos demonstrar a todos aqueles que sofrem discriminação nos Estados Unidos que estamos com eles", disse Ana Fernanda Islas, uma estudante universitária.



Os mexicanos têm chamado à unidade para enfrentar o desafio imposto pelas políticas de Trump, mas a marcha apresentou quase tantos banners que criticam o presidente do México, Enrique Pena Nieto, como o novo líder dos EUA. Pequenas marchas foram realizadas em outras cidades mexicanas no domingo. Fonte: Associated Press.







