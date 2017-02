Após acidente, premiê da Polônia diz que está pronta para deixar hospital Agência Estado Link



A primeira-ministra da Polônia, Beata Szydlo, diz que se sente bem e está pronta para deixar o hospital onde está internada desde que sofreu um acidente de carro, na sexta-feira.



Szydlo falou por telefone neste domingo com o programa de notícias Wiadomosci, da emissora estatal TVP, de um hospital do governo de Varsóvia onde ela está sob controle e observação.



Ela disse ter recebido um telefonema da chanceler alemã, Angela Merkel, e uma "carta muito pessoal" da primeira-ministra britânica, Theresa May. Szydlo disse que se sente "pronta para deixar o hospital hoje, mas depende dos médicos."



A primeira-ministra da Polônia afirma que está sendo tratada por uma lesão que resultou do fato de seu cinto de segurança ter funcionado quando sua limousine atingiu uma árvore ao tentar desviar de um carro pequeno. Fonte: Associated Press.







