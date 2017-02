Com Maicosuel inspirado, Atlético-MG vence Uberlândia e retoma ponta do Mineiro Agência Estado Link



Maicosuel entrou no segundo tempo e foi fundamental na vitória do Atlético-MG por 3 a 0 sobre o Uberlândia, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O jogador entrou na vaga de Cazares, deu novo ritmo ao time e participou da jogada de dois gols.



Danilo, Rafael Moura e Fred marcaram e garantiram o Atlético-MG na primeira colocação, com nove pontos e 100% de aproveitamento. O Cruzeiro, que no sábado goleou o Tupi por 4 a 0, tem a mesma pontuação, mas o seu saldo de gols é inferior (7 a 6). O Uberlândia caiu para o quarto lugar, com seis pontos.



O Atlético-MG tentou pressionar desde o início, mas a retranca do adversário dificultou as conclusões a gol. A primeira boa chance veio apenas aos 19 minutos. Em uma rápida tabela, Danilo recebeu de Elias mas chutou no meio do gol, facilitando a defesa de Thiago Braga.



Dez minutos depois, Otero cobrou falta da intermediária na área, Leonardo Silva desviou de cabeça e o goleiro do Uberlândia fez mais uma boa defesa. O Uberlândia se arriscava apenas nos contra-ataque, mas o goleiro Giovanni não foi exigido na etapa inicial.



A história da partida continuou parecida no segundo tempo. O Atlético tinha dificuldades para finalizar, apesar de ter o domínio da partida. A coisa começou a mudar de figura com a entrada de Maicosuel, aos 10 minutos, na vaga de Cazares, que teve atuação discreta.



O meio-campista deu mais velocidade ao meio-campo e o time alvinegro começou a chegar com mais perigo. Aos 31 minutos, Marcos Rocha cobrou lateral na área e, após bate-rebate, a bola sobrou para Danilo desviar de cabeça e finalmente abrir o marcador.



O Uberlândia precisou sair para o jogo, chegou a criar uma chance com Schumacher, que cabeceou com perigo, mas abriu o campo para o Atlético-MG. Maicosuel arrancou da intermediária, tabelou com Fred na entrada da área pelo lado direito e devolveu de calcanhar. O centroavante cruzou na medida para Rafael Moura ampliar, aos 39 minutos.



Com o adversário perdido em campo, o Atlético-MG sacramentou a vitória três minutos mais tarde. Maicosuel avançou pela direita e cruzou na cabeça de Fred, que desviou para as redes e garantiu o 100% de aproveitamento da equipe na competição.



O Atlético-MG volta a campo pelo Mineiro no próximo domingo, quando receberá o América-MG, pela quarta rodada. No mesmo dia, o Uberlândia receberá a Tombense. O Cruzeiro visitará o URT no sábado.







