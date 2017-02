Hilux cai dentro de valetão durante chuva em Araçatuba Márcio Bracioli Link



Márcio Bracioli/Folha da Região - 12/02/2017 Motorista afirma que se perdeu durante a chuva e acabou caindo com o veículo no local Motorista afirma que se perdeu durante a chuva e acabou caindo com o veículo no local



Uma Toyota Hilux caiu dentro do valetão da avenida João Arruda Brasil no início da noite deste domingo (12), em Araçatuba. A caminhonete era conduzida por um homem, que estaria sozinho e sofreu ferimentos leves.



O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para a Santa Casa, onde ficaria em observação. Ele afirmou que se perdeu durante a forte chuva e acabou caindo com o veículo no valetão, próximo à rotatória com a avenida Waldemar Alves. (Colaborou José Marcos Taveira)



Fotos: Márcio Bracioli/Folha da Região - 12/02/2017 Local atraiu curiosos; motorista foi levado para a Santa Casa com ferimentos leves Local atraiu curiosos; motorista foi levado para a Santa Casa com ferimentos leves



