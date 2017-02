Milhares de manifestantes pedem a renúncia de primeiro-ministro da Romênia Agência Estado Link



Domingo - 12/02/2017 - 18h50





Comentários via Facebook:





Dezenas de milhares de manifestantes reuniram-se em frente ao gabinete do governo romeno, em Bucareste, neste domingo, para exigir a renúncia do primeiro-ministro, Sorin Grindeanu. Este é o 13º dia consecutivo de protestos contra o governo, que também ocorrem nas cidades de Cluj, Sibiu, Iasi e Timisoara.



O movimento começou no mês passado após o governo de centro-esquerda emitir um decreto de emergência que poderia suavizar as leis que punem autoridades por corrupção. O primeiro-ministro, Sorin Grindeanu, retirou o decreto após os maiores protestos já vistos no país dede o fim do comunismo, em 1989. O ministro da Justiça renunciou na semana passada.



Os manifestantes exigem neste domingo um novo governo e um novo estilo de gestão na Romênia. Fonte: Associated Press







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão