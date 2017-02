Israel garante que não vai permitir entrada de ex-presidente do Peru Agência Estado Link



Domingo - 12/02/2017 - 18h10





Comentários via Facebook:





O ex-presidente do Peru Alejandro Toledo, que está foragido da Justiça peruana por supostamente ter recebido propina da empreiteira brasileira Odebrecht, não terá permissão para entrar em Israel, garantiu neste domingo o governo israelense.



Uma busca internacional por Toledo está em andamento desde que um juiz do Peru emitiu um mandado de prisão contra o ex-presidente. Acredita-se que ele recebeu cerca de US$ 20 milhões em propina da Odebrecht para ajudar a empresa a ganhar um contrato para construir uma rodovia do Brasil para o Peru.



É possível que Toledo busque refúgio em Israel, uma vez que sua esposa tem a cidadania do país, que não tem um acordo de extradição com o Peru. Suspeita-se que ele tenha passado o fim de semana em São Francisco, nos Estados Unidos, e teria um voo marcado para Israel na tarde deste domingo, informação que não foi confirmada por autoridades israelenses. Segundo o governo de Israel, a entrada do ex-presidente só será permitida se a sua situação for regularizada.



A Odebrecht admitiu no ano passado, em acordo com a Justiça dos Estados Unidos, que pagou cerca de US$ 800 milhões em subornos a países América Latina, incluindo US$ 29 milhões durante os governos de Toledo e de seus dois sucessores no Peru. Toledo, que foi visto pela última vez em Paris há uma semana, negou qualquer irregularidade. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão