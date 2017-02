Colômbia pede que Trump ajude a aprovar financiamento para acordo com as Farc Agência Estado Link



O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ajudar na aprovação do financiamento dos EUA para apoiar o acordo de paz do país com rebeldes de esquerda.



O pedido ocorreu em uma ligação telefônica de 25 minutos no sábado, o primeiro contato entre os dois líderes desde que o republicano assumiu o cargo. O governo de Barack Obama estabeleceu uma ajuda US$ 450 milhões para apoiar a paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).



O congresso norte-americano, entanto, ainda não aprovou os fundos e alguns legisladores conservadores pressionam por maiores concessões das Farc e um compromisso mais forte de Santos para erradicar os níveis explosivos de culturas de cocaína.



De acordo com os assessores de Santos, Trump disse estar interessado em continuar apoiando a Colômbia, o maior aliado dos Estados Unidos na América Latina. Trump também convidou o vencedor do Prêmio Nobel da Paz do ano passado para visitar a Casa Branca, em uma data revelada, disseram assessores.



Assessores do presidente colombiano publicaram uma foto de Santos durante a conversa sorrindo. Eles não disseram se o líder colombiano levantou objeções compartilhadas amplamente na América Latina sobre as propostas de Trump para construir um muro com o México para impedir a entrada de imigrantes ilegais.

Fonte: Associated Press.







