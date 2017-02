Eleitores suíços aceitam simplificar processo de naturalização para jovens Agência Estado Link



Domingo - 12/02/2017 - 16h50





Comentários via Facebook:





Os eleitores suíços decidiram neste domingo tornar mais fácil para jovens estrangeiros obter a cidadania suíça, concordando com o acesso de 25 mil pessoas com menos de 25 anos ao rápido processo, hoje disponível a estrangeiros que se casam com suíços.



A medida, que tem sido chamada de "naturalização de imigrantes de terceira geração" e contou com a apoio 60,4% dos votos, dá aos jovens cujos pais e avós tenham vivido na Suíça há anos um caminho simplificado para a cidadania.



Nascer na Suíça não confere automaticamente a cidadania suíça e alguns outros países europeus. Estima-se que cerca de 25 mil pessoas seriam afetadas pela medida, que poderá ser de longo alcance, tendo em vista que um quarto da população da Suíça é formada por não cidadãos.



A iniciativa significará menos papelada, menos atrasos e taxas mais baixas para menores de 25 anos cujos pais e avós vivem na Suíça há anos, mas que não passaram pelo demorado e oneroso processo de naturalização.



Os seus beneficiários imediatos são na sua maioria descendentes de turcos, não migrantes e refugiados da África e do Oriente Médio cuja recente chegada à Europa provocou uma reação da extrema-direita. A Suíça, que não está na União Europeia, mas é cercada por membros do bloco, vem recebendo estrangeiros há séculos. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão