Homem é preso por tráfico de drogas em Ilha Solteira



Domingo - 12/02/2017 - 16h33





Comentários via Facebook: Atualização: 16h35 de 12/02/2017



Um jovem de 20 anos foi preso na noite de sábado (11) em Ilha Solteira por tráfico de entorpecentes. O companheiro de crime, de 18 anos, fugiu. Segundo informações da Polícia Militar, ambos foram surpreendidos por policiais durante patrulhamento (e após denúncias de ponto de tráfico) em frente a um conjunto de pequenos prédios na rua Jaguaribe (zona norte da cidade).



Ao notarem a viatura se aproximando, os dois correram para dentro do conjunto, em atitude suspeita, rumo a um dos apartamentos. Os policiais os perseguiram, mas o mais novo conseguiu fugir pulando pela lateral de uma das escadas.



No local, havia pequenas porções de maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão (usada para pesar a droga), e também plástico filme e fita adesiva (para embalar). A polícia ainda apreendeu a quantia de quase R$ 700,00, que estavam parte com o criminoso detido e parte no apartamento. Ele foi encaminhado à cadeia de Pereira Barreto. O outro ainda é procurado.







