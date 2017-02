PM de Birigui registra quatro assaltos em uma mesma noite Talita Rustichelli Link



Quatro assaltos foram registrados em Birigui pela Polícia Militar na noite de sábado (11). Três ocorreram em estabelecimentos comerciais – um supermercado e duas cervejarias - nos bairros Monte Líbano, Portal da Pérola e São José. O quarto aconteceu em uma residência no bairro Recanto dos Pássaros.



Os casos dos estabelecimentos foram semelhantes: um homem armado exigiu que o funcionário entregasse todo o dinheiro do caixa e fugiu de motocicleta. Já na casa, três homens com revólveres invadiram o lugar e renderam as pessoas ali presentes, trancando-as em um dos cômodos. Os criminosos fugiram da residência levando R$ 1,1 mil em dinheiro, além de celulares, um notebook, joias e televisões.



