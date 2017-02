Médico fala sobre a importância da radiologia nos diagnósticos Ana Cristina Cenci Link



O que é a Radiologia e o Diagnóstico por Imagem?

Trata-se de um ramo da medicina que se utiliza dos métodos de imagem para tentar estabelecer um diagnóstico ou orientar uma conduta ou procedimento médico.



Quais os principais exames de imagem realizados atualmente?

Os de raio-X, mamografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética são os principais.



Como eles ajudam os médicos a confirmarem o diagnóstico?

As imagens obtidas nos dão muita informação da anatomia, se existe ou não uma lesão, e, existindo, quais são suas características (incluindo, muitas vezes, suas características funcionais e metabólicas).







O araçatubense Eduardo Carnier Dornelas formou-se em medicina pela USP (Universidade de São Paulo), Faculdade de Ribeirão Preto. No Hospital das Clínicas da mesma faculdade, concluiu a residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Obteve o título do Colégio Brasileiro de Radiologia em 2004, quando retornou para sua cidade natal. Nesta entrevista, esclarece sobre esta importante área da medicina que avança continuamente. Confira trecho:Trata-se de um ramo da medicina que se utiliza dos métodos de imagem para tentar estabelecer um diagnóstico ou orientar uma conduta ou procedimento médico.Os de raio-X, mamografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética são os principais.As imagens obtidas nos dão muita informação da anatomia, se existe ou não uma lesão, e, existindo, quais são suas características (incluindo, muitas vezes, suas características funcionais e metabólicas).



