Tremores continuam após forte terremoto deixar 8 mortos nas Filipinas

Autoridades Filipinas no domingo alertaram os sobreviventes de um forte terremoto que matou ao menos oito pessoas no país na sexta-feira, para garantirem que suas casas e prédios estejam suficientemente seguros antes de voltarem às suas residências, uma vez que réplicas do terremoto ainda continuam.



Uma forte réplica alarmou os moradores, alguns dos quais gritaram de medo, enquanto esperavam o presidente Rodrigo Duterte chegar para consolar os sobreviventes, que se reuniram em um ginásio na capital após a cidade de Surigao del Norte ser atingida.



O terremoto de magnitude 6,7 atingiu a região na tarde de sexta-feira, matando pelo menos oito pessoas, ferindo mais de 200 e danificando o principal aeroporto provincial e 1.000 casas em Surigao, disseram autoridades. Fonte: Associated Press







