Frank-Walter Steinmeier é eleito presidente da Alemanha por ampla maioria

A assembleia Parlamentar da Alemanha elegeu Frank-Walter Steinmeier por uma esmagadora maioria para se tornar o novo presidente do país.



Steinmeier, ex-ministro das Relações Exteriores da Alemanha, foi eleito neste domingo em Berlim

com 931 dos 1.260 votos. A assembleia eleitoral especial foi constituída por 630 legisladores na câmara baixa do parlamento e um número igual de representantes dos 16 estados da Alemanha.



O presidente alemão tem pouco poder executivo, mas é considerado uma importante autoridade moral.



Steinmeier, uma social-democrata, teve o apoio da chanceler alemã, Angela Merkel, e da "Grande coalizão" de partidos de centro-direita e de centro-esquerda. Fonte: Associated Press







