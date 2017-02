Casal de idosos é furtado ao sair de garagem Talita Rustichelli Link



Uma mulher de 74 anos e o marido, de 78, foram furtados na noite de sábado (11), na Vila Estádio, em Araçatuba. Segundo informações do boletim de ocorrências, eles saíam de carro, da garagem de sua residência, por volta das 21h, quando foram abordados por dois homens.



Segundo as vítimas, os criminosos não mostraram arma de fogo. Cada um ficou de um lado do veículo e um deles questionou se havia mais alguém na casa. Pediram as carteiras do casal e saíram correndo, levando R$ 1,3 mil, talão de cheques, cartões de banco, documentos da idosa e também seu celular.







