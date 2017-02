Paquistão aplica retaliação após EUA negar visto para vice-presidente do Senado Agência Estado Link



O presidente do Senado do Paquistão, Raza Rabbani, disse neste domingo que nenhum indivíduo da delegação dos EUA, membro do Congresso ou dignitário será bem-vindo em Islamabad.



O movimento ocorre depois que os EUA não emitiram um visto para o vice-presidente do Senado, Maulana Ghafoor Haideri, membro do partido político de extrema-direita Jamiat Ulema-e-Islam.



Após o ocorrido, Rabbani disse em uma declaração que nenhuma delegação do Senado paquistanês

irá visitar os EUA até que uma explicação para o atraso na emissão do visto seja dada por autoridades dos EUA.



Um porta-voz da embaixada dos EUA em Islamabad disse neste domingo que não poderia comentar sobre o caso devido às leis de privacidade.



Haideri viajaria neste domingo a Nova York para assistir a uma reunião da Organização das Nações Unidas (ONU). Fonte: Associated Press







