Grupo de policiais militares começa a voltar às ruas de Vitória Agência Estado Link



Sábado - 11/02/2017 - 20h10





Um grupo de policiais militares voltou a fazer policiamento ostensivo nas ruas da Grande Vitória na tarde deste sábado. Todos os PMs receberam convocação do comando geral da Polícia Militar para se apresentarem às 16h em três pontos da cidade. Os que se apresentam fardados já saem para trabalhar. Pelo menos uma viatura também circula pelo Centro da capital capixaba.



A quantidade de PMs que já estão fazendo o policiamento é incerta. Pelo menos 50 policiais à paisana estão reunidos na Praça Oito, no Centro da capital. Eles aguardam ordens do comando, já que não possuem fardamento e não podem fazer policiamento sem o uniforme.



Os policiais que estão fardados tinham os uniformes em casa. Os PMs não conseguem sair fardados dos quartéis, cujas entradas estão bloqueadas há oito dias por mulheres de policiais militares.



Neste sábado, o ministro da Defesa, Raul Jungmann (PPS) informou que todos os policiais que desejam voltar ao trabalho podem usar as instalações das Forças Armadas para descanso ou abastecimento das viaturas.



Todos os PMs de Vitória são obrigados a responder ao chamamento geral deste sábado. Na sexta-feira, o secretário de Segurança Pública, André Garcia, afirmou que folgas e férias estavam suspensas.







