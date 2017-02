Com dois de Rafael Sóbis, Cruzeiro goleia Tupi e assume a ponta do Mineiro Agência Estado Link



O Cruzeiro goleou o Tupi por 4 a 0 neste sábado em Juiz de Fora, manteve os 100% de aproveitamento e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Mineiro. Rafael Sóbis foi o principal destaque da partida ao marcar dois gols. Robinho e Léo completaram a tranquila vitória.



O time celeste foi a nove pontos na tabela e está em primeiro lugar. Atlético-MG e Uberlândia, segundo e terceiro colocados, respectivamente, somam seis pontos e duelarão entre si neste domingo, às 17 horas. Quem vencer pode ultrapassar o Cruzeiro pelo saldo de gols.



Apesar de atuar na casa do adversário, o Cruzeiro começou melhor a partida e teve duas boas chances de abrir o marcador no início. Na primeira, Robinho tocou para Arrascaeta, que bateu para boa defesa do goleiro Gideão. Na sequência, Sóbis recebeu de Ezequiel e chutou para nova defesa do goleiro adversário.



O Tupi teve ótima chance em um rápido contra-ataque aos 12 minutos. Juninho avançou pela direita e conseguiu se livrar da marcação do goleiro Rafael, que saiu para a disputa de bola quase que na linha lateral. No entanto, ao invadir a área, Juninho se enrolou com a bola e o zagueiro Alisson apareceu para afastar o perigo.



Após o susto, o Cruzeiro voltou a pressionar e abriu o marcador aos 19 minutos. Sóbis cobrou falta da intermediária no canto direito do goleiro, que caiu atrasado: 1 a 0. O Tupi não reagiu e levou mais outro sete minutos depois. Ezequiel cruzou da direita e o zagueiro Léo completou de cabeça.



O time visitante passou a insistir nas jogadas pelas laterais e criou boa chance aos 44 minutos. Ezequiel acertou novamente cruzamento, desta vez na cabeça de Arrascaeta, que mandou a bola na trave.



Aos 47, Ariel Cabral avançou pela direita e tocou para Robinho, na intermediária. O meio-campista se livrou da marcação, avançou e bateu firme de fora da área no canto direito de Gideão, que ficou apenas olhando a bola balançar as redes.



Na etapa final, o Cruzeiro acertou a trave em cobrança de falta de Arrascaeta logo aos nove. Depois, a partida esfriou, a equipe do técnico Mano Menezes passou a segurar o resultado e só foi marcar o quarto gol aos 46. Sóbis roubou a bola do zagueiro Elivelton, invadiu a área e bateu cruzado para sacramentar a goleada: 4 a 0.



Na próxima rodada do Mineiro, as duas equipes jogarão no sábado, dia 18. O Cruzeiro visitará o URT, enquanto que o Tupi jogará fora de casa contra o Tricordiano. Antes, na quarta-feira, o Cruzeiro entrará em campo pela Copa do Brasil. Visitará o Volta Redonda, no estádio Raulino de Freitas, às 21h45.







