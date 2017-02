Trump e Abe disputam partida de golfe na Flórida Agência Estado Link



Sábado - 11/02/2017 - 18h50





Comentários via Facebook:





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a manhã deste sábado jogando golfe na Flórida com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Após um início truculento em conversas diplomáticas, incluindo telefonemas ríspidos com os líderes do México, Enrique Peña Nieto, e Austrália, Malcolm Turnbull, o fim de semana amigável com Abe sugere que Trump pretende investir tempo para desenvolver relações pessoais com líderes com quem pretende trabalhar em conjunto.



Trump e Abe saíram cedo da casa do presidente norte-americano em Mar-a-Lago e se dirigiram a um dos campos de golfe de Trump em Jupiter. A imprensa não foi autorizada a acompanhar a partida de golfe, mas Trump publicou no Twitter uma foto em que os líderes se cumprimentam. "Ótimo momento recebendo o primeiro ministro Shinzo Abe nos Estado Unidos", dizia o tuíte. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão