Governo federal monitora todos os estados para evitar motins, diz Jungmann

O governo federal afirmou que está monitorando a movimentação em todos os Estados para evitar possíveis motins de policiais militares como o que levou o caos ao Espírito Santo. O foco de maior atenção é o Rio de Janeiro, onde 29 unidades da PM registram manifestações neste sábado, 11.



"Estamos acompanhando mais de perto o Rio de Janeiro. Agora mesmo (meio da tarde de sábado) eu recebi a informação de que 97% do efetivo está na rua. Então o Rio de Janeiro está sob controle", garantiu o ministro da Defesa, Raul Jungmann.



Ele disse, contudo, que o governo federal está preparado caso a situação se agrave. "Nós temos prontidão para qualquer eventualidade no caso do Rio de Janeiro e também em São Paulo. Sorte que lá a situação está sendo acompanhada e se encontra sob controle", afirmou.



O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sergio Etchegoyen, disse que a Abin está acompanhando a situação de todos os Estados. "O GSI acompanha todo o cenário nacional através da Agência Brasileira de Inteligência. Ela tem monitorado, e nós não temos em nenhum outro estado a gravidade que se apresenta aqui no Espírito Santo", assegurou.



"Na medida em que movimentos se agravarem ou não nós vamos nos preocupar. Por enquanto a preocupação está concentrada no Espírito Santo."







