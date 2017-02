JBS muda conceito sobre carne, diz coordenador de marketing Rafaela Tavares Link



Nascido em Penápolis, formado em administração de empresas pela Presbiteriana Mackenzie e com MBA em marketing pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), Galoppi ministrou palestra na manhã desta sexta-feira (10) para alunos do curso de gastronomia do Unitoledo (Centro Universitário Toledo), em Araçatuba. Em entrevista para a Folha da Região, ele explicou como a JBS continua a investir em estratégias de aproximação com o consumidor e com o produtor. Confira a entrevista:



A marca Friboi é identificada com qualidade. O que levou a isso? Como foi trabalhada essa identificação?

Em função da característica do gado bovino brasileiro, de raças zebuínas, é difícil você garantir um padrão e dizer, por exemplo, que a picanha vai ser sempre do mesmo tamanho. O que a gente pode falar é em garantia de origem. Consigo rastrear a carne até o lote de fazendas onde o animal foi abatido e consigo falar de qualidade. Temos uma incessante evolução em relação à qualidade, com uma área de Pesquisa e Desenvolvimento, que está trabalhando dia e noite para buscar coisas de fora. Até pela capilaridade da JBS facilita isso. Pegamos o que está acontecendo de melhor de outras unidades no mundo inteiro e trazemos para cá.



Qual foi a importância do próprio trabalho de marketing para o fortalecimento da marca nos últimos anos?

A importância do marketing foi não só para o fortalecimento da marca, mas da categoria. Retrocede dez anos na sua cabeça. Quando alguém colocava um bife na sua frente, o máximo que você avaliava é se ele estava duro, se estava mole, se estava com gosto bom ou não. Acho que esse movimento que a Friboi criou em relação à marca fez com que as pessoas parassem para pensar sobre a origem da carne que estavam comendo. Será que estou consumindo um produto de um pecuarista que não tenha trabalho escravo ou infantil na fazenda? Será que ele desenvolve as melhores práticas em criação de gado? Será que a cadeia que trouxe essa carne até meu prato foi de confiança? O nosso questionamento que primeiro foi feito em relação à marca acabou sendo para a categoria como um todo.



A empresa têm frigoríficos em Lins e Andradina. Como a região se insere nas atividades da JBS?

Essa região é de suma importância para a gente, até porque em Lins nós temos uma unidade que não é a maior, mas é a mais completa. Ali a gente tem produção de carne bovina, de industrializados, lata, uma matriz energética que devolve energia para a rede. Andradina tem uma fábrica com tecnologia de ponta, bem diferente nesse sentido. E a região é uma forte produtora de bois, então compramos muito de produtores daqui.





