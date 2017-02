Valas abertas em cruzamento tornam tráfego difícil no Centro Larissa Mendes - Especial para a Folha Link



Prefeitura informou que irá fazer valetão para solucionar o problema e que já está licitando concreto





O analista financeiro Henrique dos Reis, de 24 anos, trabalha próximo ao local e reclama sobre a lentidão do trânsito.



“Essas ruas são umas das principais do centro e naquele cruzamento o fluxo de veículos é intenso, pois as ruas dão acesso a lugares importantes da cidade, e por conta do tamanho dos buracos os motoristas sempre que vão desviar acabam causando um retardo no trânsito, o que prejudica quem vem atrás”, contou.



O analista disse que os motociclistas também correm o risco de cair ao passar pelo local, pois as pedras e a água que ficam acumuladas ali desestabilizam quem dirige.

Os buracos que já estavam fundos antes das chuvas dobraram de tamanho depois desse período, o que fez com que eles ficassem mais fundos e com água acumulada.





