Com aval judicial, Rodolfo vira Raphaella; veja fotos e vídeo Márcio Bracioli e Roni Willer Link



Sábado - 11/02/2017 - 16h18





Comentários via Facebook: Atualização: 16h30 de 11/02/2017

Roni Willer/Colaboração - 10/02/2017 Raphaella Batista de Freitas mostra RG com nome antigo; 'As pessoas admiram a minha beleza' Raphaella Batista de Freitas mostra RG com nome antigo; 'As pessoas admiram a minha beleza'







ASSISTA AO VÍDEO:





E foi para fugir dos grilhões morais e psicológicos que a jovem Raphaella Batista de Freitas, 23 anos, de Andradina (a 112 km de Araçatuba), foi à Justiça para deixar de ser Rodolfo. Nesta semana, ela conseguiu a readequação de seu nome e adotou a sua persona feminina.



“O caso surgiu depois de um concurso de beleza. A premiação era justamente a readequação de sexo. Como não venci, voltei triste, chateada. Mas surgiu o meu advogado e ele contribuiu pra todo esse sonho. Me disse que poderia mudar os documentos mesmo sem fazer mudança de sexo. E era tudo o que eu queria”, conta.



VEJA MAIS IMAGENS:

Fotos de Roni Willer





A nova identificação social de Raphaella (assim, com PH e dois Ls) fez com que ela convivesse de perto com um problema comum para as mulheres. “Depois dessa transformação, deixei de ser vítima de preconceito para ser vítima de assédio. Onde passo, chamo atenção. As pessoas admiram a minha beleza”, disse.





O ser humano é um amontoado de células regidas por um DNA. Esse código é quem diz se temos cabelo castanho ou loiro, se o olho é verde ou azul ou se somos homens ou mulheres. Mas nada disso indica quem somos ou como pensamos. Como disse o psicólogo alemão Hans Jürgen Eysenck, “o homem é um organismo tanto biológico quanto social”. Nascer de uma forma diferente da que pensa pode fazer com que a vida perca o sentido, seja uma prisão.E foi para fugir dos grilhões morais e psicológicos que a jovem Raphaella Batista de Freitas, 23 anos, de Andradina (a 112 km de Araçatuba), foi à Justiça para deixar de ser Rodolfo. Nesta semana, ela conseguiu a readequação de seu nome e adotou a sua persona feminina.“O caso surgiu depois de um concurso de beleza. A premiação era justamente a readequação de sexo. Como não venci, voltei triste, chateada. Mas surgiu o meu advogado e ele contribuiu pra todo esse sonho. Me disse que poderia mudar os documentos mesmo sem fazer mudança de sexo. E era tudo o que eu queria”, conta.A nova identificação social de Raphaella (assim, com PH e dois Ls) fez com que ela convivesse de perto com um problema comum para as mulheres. “Depois dessa transformação, deixei de ser vítima de preconceito para ser vítima de assédio. Onde passo, chamo atenção. As pessoas admiram a minha beleza”, disse.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão