Premiação do Grammy 2017 será realizada neste domingo Talita Rustichelli



Sábado - 11/02/2017 - 16h23





Divulgação Beyoncé é a artista com maior número de indicações: nove, ao todo Beyoncé é a artista com maior número de indicações: nove, ao todo







A premiação será exibida com exclusividade pelo canal pago TNT, a partir das 23h, ao vivo, com apresentação e comentários de Domingas Person e João Marcello Bôscoli. Os vencedores revelados amanhã terão sido escolhidos por meio dos votos de cerca de 13 mil músicos profissionais. A cantora Beyoncé lidera as indicações concorrendo em nove categorias, entre elas, as principais: Álbum do Ano ("Lemonade"), Gravação do Ano e Canção do Ano (ambas pela música "Formation").



Já Drake, Rihanna e Kanye West têm oito indicações cada. A cantora Adele é uma forte concorrente, pois também disputa as três categorias citadas, além de ter sido indicada a Melhor Performance Solo de Pop. Na modalidade Álbum do ano, estão ainda Justin Bieber, com "Porpuse"; Drake, com "Views"; e Sturgill Simpson, "A Sailor's Guide to Earth".





