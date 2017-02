Pliskova e Muguruza vencem e empatam duelo na abertura da Fed Cup Agência Estado Link



Sábado - 11/02/2017 - 16h20





Comentários via Facebook:





Protagonistas do principal confronto nesta primeira rodada da Fed Cup, a checa Karolina Pliskova e a espanhola Garbiñe Muguruza confirmaram o favoritismo e venceram suas partidas neste sábado, primeiro dia do duelo entre os dois países, no piso duro e coberto de Ostrava, na República Checa.



Sétima colocada do ranking, Muguruza foi quem entrou em quadra primeiro. E precisou de três sets para superar Barbora Strycova. A tenista da Espanha chegou a aplicar um "pneu" no começo do jogo, mas sofreu no segundo set e precisou de mais uma parcial para vencer por 6/0, 3/6 e 6/1.



Mas, na sequência, a anfitriã República Checa buscou o empate na série melhor de cinco partidas. Karolina Pliskova, atual número 3 do mundo, bateu Lara Arruabarrena Vecino por 6/4 e 7/5.



Será justamente o duelo direto entre Muguruza e Pliskova que desempatará o confronto neste domingo. Elas jogarão a primeira partida do dia. Na sequência, Strycova vai encarar Arruabarrena Vecino. O último jogo do dia, em duplas, terá Lucie Safarova e Katerina Siniakova contra as espanholas Maria José Martínez Sanchez Sara Sorribes Tormo.



A equipe vencedora deste duelo avançará às semifinais, quando terá pela frente o vencedor do duelo entre Alemanha e Estados Unidos, que ainda não teve início neste sábado.



Em outros confrontos já finalizados, Suíça x França e Bielo-Rússia x Holanda também estão empatados em 1 a 1. Em Genebra, em piso duro ao ar livre, Timea Bacsinszky venceu a francesa Alize Cornet por 7/5 e 6/4, e Kristina Mladenovic empatou para a França ao derrotar a anfitriã Belinda Bencic por 6/3 e 6/4.



Quem vencer enfrentará o vitorioso de Bielo-Rússia x Holanda na semifinal. Neste sábado, em Minsk, a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich tirou vantagem do fator casa na primeira partida do confronto. Ela superou Michaella Krajicek por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2. Na sequência, a Holanda empatou com Kiki Bertens, superando Aryna Sabalenka por 3/6, 7/6(8/6) e 6/4.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão