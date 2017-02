Organizações não encontram irregularidade em rodeio Amanda Lino Link



A presidente da APA (Associação Protetora dos Animais), Cristina Munhoz, informa que não havia nada errado. “Olhamos os animais, esporas e tudo mais que acompanha a prática da montaria nos touros. Estavam dentro dos conformes”, informa. “Também estamos acompanhando o evento”, declara o presidente da APDA (Associação de Proteção e Defesa dos Animais), Rosaldo de Oliveira, ressaltando que se a Prefeitura não tinha estrutura para fiscalizar que não emitisse o alvará para a festa.



Conforme reportagem publicada pela Folha da Região ontem, a Prefeitura não está fiscalizando o cumprimento das normas de proteção aos animais do jornal. Em nota enviada ao jornal, na tarde da última quinta-feira (9), o município afirma que “não possui órgão fiscalizador dessa tipificação”. Além disso, passou para ONGs a responsabilidade pelo monitoramento, afirmando que elas estão permitidas a realizar a vigilância.







