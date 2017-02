Forças Armadas ficarão no ES o 'tempo que for necessário', diz Raul Jungmann Agência Estado Link



Sábado - 11/02/2017 - 16h15





O ministro da Defesa, Raul Jungmann (PPS), afirmou neste sábado, 11, que as tropas das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança permanecerão no Espírito Santo "o tempo que for necessário". Ele disse que o número total de soldados e agentes no Estado já somam 3.130 homens, número suficiente para garantir o policiamento nas ruas.



"Eu estive aqui em Vitória na segunda-feira (dia 6) e parecia uma cidade fantasma. Hoje fizemos o mesmo trajeto e vimos uma cidade que está voltando a sua normalidade", declarou Jungmann, em pronunciamento no 38.º Batalhão de Infantaria. "Se ainda não resgatamos a plena normalidade, estamos a caminho disso."



No total, são 2.830 soldados das Forças Armadas e 300 agentes da Força Nacional de Segurança atuando na Grande Vitória. "Hoje podemos dizer que temos um policiamento maior do que em dias normais", afirmou o ministro. O patrulhamento é feito com o auxílio de 180 veículos, sete blindados e três helicópteros.



Ainda de acordo com Jungmann, por decisão da associação comercial o comércio de Vitória deverá reabrir normalmente no Centro da cidade a partir de segunda-feira, 13. O policiamento será reforçado próximo a escolas e unidades de saúde. O transporte coletivo já está funcionando, mas com frota reduzida.







