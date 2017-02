Meirelles diz a jornal que PIB deve crescer entre 0,2% e 0,3% no 1º trimestre Agência Estado Link



Sábado - 11/02/2017 - 16h10





Comentários via Facebook:





O acúmulo de bons indicadores neste começo de ano mostram que, se a economia brasileira ainda não deixou de vez a recessão para trás, já começa a dar os primeiros passos em direção da retomada. E para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e seus auxiliares, esta retomada já se dará neste primeiro trimestre.



Em entrevista à jornalista Miriam Leitão, publicada hoje jornal "O Globo", o ministro afirmou que o Produto Interno Bruto (PIB) vai crescer entre 0,2% e 0,3% de janeiro a março.



Meirelles reiterou ainda que, em termos anualizados, a economia chegará ao quarto trimestre de 2017 mostrando uma taxa de crescimento da ordem de 2%. Em entrevista ao Broadcast na sexta-feira, 10, o secretário de Política Monetária da Fazenda, Fabio Kanczuck, fez a mesma previsão e acrescentou que os analistas do mercado financeiro estão pensando da mesma forma que a equipe econômica da pasta.



Ajuda



Meirelles disse ainda ao "Globo" que o bom desempenho da safra agrícola que começou a ser colhida em janeiro será fundamental na retomada econômica prevista pelo governo. Previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada na sexta indica que a safra de grãos deste ano baterá novo recorde, podendo chegar às 221,4 milhões de toneladas. Se confirmada, será uma colheita 20,3% maior que a de 2016, a maior expansão anual desde 2003.



A redução expressiva da taxa de juros já confirmada - a Selic caiu 1,25% desde o início da flexibilização da política monetária em outubro para 13% ao ano - e a expectativa de que poderá cair mais até por volta de 8%, tem sido outro ponto a favor da retomada da economia destacado pela equipe econômica.



Desta vez, portanto, de acordo com as avaliações de especialistas, a recuperação tende a não ser um voo de galinha como fora em outros anos porque o Banco Central está cortando juros.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão