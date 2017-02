Discussão sobre associação regional atrai pouco interesse Monique Bueno Link



Sábado - 11/02/2017 - 15h56





Comentários via Facebook: Atualização: 17h58 de 11/02/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 10/02/2017 Dos 43 municípios da região, apenas 19 marcaram presença Dos 43 municípios da região, apenas 19 marcaram presença







Segundo a Prefeitura, dos 19 representantes, 18 eram prefeitos e um assessor de Birigui. Outros 15 prefeitos justificaram a ausência. O objetivo da primeira reunião do ano de comandantes das cidades que compõem um conglomerado de 700 mil habitantes foi discutir a criação de uma associação que visa suprir necessidades em comum aos municípios em áreas como educação, saúde, obras e meio ambiente.



Uma das ideias mostradas foi o projeto “carona amiga”, que engloba cidades como Ilha Solteira, Pereira Barreto, Sud Mennucci, Suzanápolis e Guzolândia. Desde o ano passado, municípios participantes dividem o transporte dos pacientes até São Paulo com o intuito de diminuir o custeio.





Representantes de mais da metade das cidades da região não participaram ontem do encontro promovido na Prefeitura de Araçatuba para discutir a criação de uma associação regional. Dos 43 municípios da chamada 9ª Região Administrativa do Estado de São Paulo, apenas 19 marcaram presença, o que representa 44,18% do total.Segundo a Prefeitura, dos 19 representantes, 18 eram prefeitos e um assessor de Birigui. Outros 15 prefeitos justificaram a ausência. O objetivo da primeira reunião do ano de comandantes das cidades que compõem um conglomerado de 700 mil habitantes foi discutir a criação de uma associação que visa suprir necessidades em comum aos municípios em áreas como educação, saúde, obras e meio ambiente.Uma das ideias mostradas foi o projeto “carona amiga”, que engloba cidades como Ilha Solteira, Pereira Barreto, Sud Mennucci, Suzanápolis e Guzolândia. Desde o ano passado, municípios participantes dividem o transporte dos pacientes até São Paulo com o intuito de diminuir o custeio.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão