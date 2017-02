Homem é agredido ao pedir para sujeito não urinar na rua Rafaela Tavares Link



Sábado - 11/02/2017 - 13h41





Atualização: 13h45 de 11/02/2017



Um homem de 48 anos foi agredido na madrugada deste sábado (11) ao pedir que indivíduo com aparência de embriaguez deixasse de urinar em via pública, um ponto do bairro São Vicente, em Araçatuba. A esposa da vítima trabalha com carrinho de lanches no local. A agressão aconteceu às 2h20 na rua Marcílio Dias.



Segundo boletim de ocorrência, o autor da violência estacionou seu carro na frente do lanche e começou urinar, exibindo o órgão genital para as pessoas que ali estavam. A vítima pediu que o indivíduo se retirasse. Ao invés disso, o homem respondeu com socos e pontapés, causando lesões e escoriações. O agressor ameaçou a vítima, dizendo que retornaria ali.



A PM (Polícia Militar) foi acionada, abordou o acusado e logo o liberou, conforme boletim de ocorrência. A vítima diz que o autor dos pontapés foi agressivo até mesmo com os policiais, alegando ser “agente”, exigindo identificação dos militares e o número da viatura.



A vítima foi avisada sobre a necessidade de fazer a representação do crime de ameaça no prazo de seis meses.







