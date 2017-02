Pai é suspeito de matar a filha na frente dos netos na zona sul de SP Agência Estado Link



Sábado - 11/02/2017 - 12h40





Comentários via Facebook:





Um pai é suspeito de assassinar a filha na frente dos netos na região da Vila Sônia, na zona sul da capital paulista, na noite desta sexta-feira, 11. Maira Cintra Soares, de 40 anos, foi morta com dois tiros no rosto. O pai dela, Frederico Carneiro Soares, está foragido.



O assassinato aconteceu por volta das 20h30. Soares foi até a residência da filha e discutiu com Maira, segundo testemunhas. Durante a briga, ele atirou na direção da cabeça de Maira. Os três filhos pequenos dela presenciaram o assassinato.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que instaurou inquérito para investigar o caso. "O delegado titular do 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi), Antônio Sucupira Neto, informa que investigadores estão nas ruas para tentar deter o suspeito em flagrante", afirma a pasta.



Testemunhas também são ouvidas na delegacia. "Após os depoimentos, a polícia solicitará à Justiça um mandado de prisão temporária contra o pai da vítima", diz a SSP.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão