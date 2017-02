Número de mortos no Espírito Santo chega a 137 em oito dias de motim Agência Estado Link



O número de pessoas assassinadas no Espírito Santo subiu para 137 neste sábado, 11, dia seguinte do anúncio feito pelo governo do Estado de um acordo com associações da Polícia Militar. O total de homicídios em oito dias de motim já superou o registrado durante todo o mês de fevereiro do ano passado (122). Os dados são do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol/ES).



As mulheres dos policiais militares seguem acampadas em frente ao Quartel Central da corporação em Vitória, impedindo a saída dos PMs. O acordo previa que os PMs voltariam ao trabalho às 7h deste sábado, mas o grupo de mulheres permanece diante do portão do batalhão impedindo a saída dos policiais.



Na noite de sexta-feira, 10, presidentes da Associação de Cabos e Soldados (ACS), da Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM e Bombeiro Militar (Asses), do Clube dos Oficiais e Associação dos Bombeiros Militares (ABM) assinaram documento que previa o fim do movimento a partir das 7h deste sábado.







