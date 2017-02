Mulher é presa com droga que iria para penitenciária da região Da Redação Link



Sábado - 11/02/2017 - 12h06





Atualização: 12h08 de 11/02/2017

Droga, dinheiro e celular apreendidos com a acusada ao descer de ônibus que saiu de Araçatuba



Uma operadora de caixa de 30 anos foi presa pela Polícia Militar, acusada de tráfico de drogas, na noite de sexta-feira (10), no centro de Lavínia (a 69 km de Araçatuba). Ela foi detida no terminal rodoviário da cidade quando desembarcava de um ônibus que saiu de Araçatuba. A droga, que iria para a penitenciária do município, estava em sua bolsa.



O flagrante foi feito durante patrulhamento. A acusada foi abordada ao descer do ônibus. Ela carregava 60 gramas de maconha e R$ 560 em dinheiro. A operadora confessou que pegou a droga em Itajaí (SC) e a entregaria a uma mulher, que a esperaria na entrada da penitenciária de Lavínia. (Colaborou Roni Willer)









