Rapaz de 20 anos morre na colisão entre moto e carro



Sábado - 11/02/2017 - 11h53





Atualização: 14h01 de 11/02/2017

Facebook/Reprodução Dennis Oliveira sofreu traumatismo craniano, de tórax e outras diversas lesões pelo corpo Dennis Oliveira sofreu traumatismo craniano, de tórax e outras diversas lesões pelo corpo



O funileiro Denner Aparecido de Almeida Oliveira, 20 anos, morreu na madrugada deste sábado (11), na Santa Casa de Andradina (a 112 km de Araçatuba). Ele morava no bairro Jardim Europa e foi internado na noite de sexta-feira (10), por volta das 23h, após colisão entre sua moto e um carro na avenida Guanabara.



Oliveira trafegava com uma Honda XRE-300 pela avenida, descendo sentido ao trevo da cidade, quando um automóvel Toyota Corolla, conduzido por uma pecuarista de 56 anos, trafegando no sentido oposto, virou à esquerda para entrar em um posto combustíveis. A moto bateu na lateral direita do carro.



SOCORRO

Uma unidade do Corpo de Bombeiros prestou socorro, conduzindo a vítima para o pronto-socorro. Durante o caminho, Oliveira sofreu paradas cardíacas e acabou sendo levado para a UTI da Santa Casa. Ele morreu por volta de 2h deste sábado, com traumatismo craniano, de tórax e outras diversas lesões pelo corpo.



O corpo seria encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e em seguida liberado para família providenciar o velório e sepultamento. A Polícia Militar registrou o caso na Delegacia Seccional da Polícia Civil, que irá investigar o caso.



Oliveira era casado e deixa esposa, que está grávida.



A reportagem apurou que Oliveira sofreu outro acidente, com a mesma moto, em dezembro do ano passado, quando teve lesões leves no braço e perna. Em seu Facebook, o funileiro publicou foto deste dia, mostrando a roda da frente do veículo torta. (Colaborou José Marcos Taveira)



Facebook/Reprodução O funileiro já havia sofrido outro acidente com a mesma moto em dezembro e publicou no Facebook O funileiro já havia sofrido outro acidente com a mesma moto em dezembro e publicou no Facebook



