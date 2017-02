Turquia prende dois suspeitos de planejar ataques do Estado Islâmico na Europa Agência Estado Link



A agência de notícias estatal da Turquia informou a prisão de dois homens suspeitos de planejar ataques do grupo extremista Estado Islâmicos na Europa.



A agência Anadolu disse neste sábado que Mahamad Laban, de 45 anos, um cidadão dinamarquês de origem libanesa, e Mohammed Tefik Saleh, de 38, um sueco de origem iraquiana, receberam treinamento em armas e explosivos na Síria nos últimos três meses.



De acordo com a agência, a polícia interrogou os suspeitos por 10 dias na província de Adana, no sul da Turquia.



A reportagem afirma que a esposa de Saleh informou às autoridades suecas que ele atravessou a fronteira da Turquia com a Síria e se associou ao Estado Islâmico juntamente com suas duas filhas. A esposa não foi para e Síria e voltou para a Suécia.



Anadolu informou que fotos encontradas com Laban o mostravam em trincheiras, usando camuflagem e segurando uma metralhadora.

Fonte: Associated Press







