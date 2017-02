Caso Avape: STJ nega recurso de Cido contra bloqueio de bens Ronaldo Ruiz Galdino Link



Sexta-Feira - 10/02/2017 - 21h32





Ex-prefeito firmou dois convênios com associação em abril de 2009; defesa deve recorrer outra vez







Segundo decisão da ministra Laurita Vaz, a apelação - do tipo agravo em recurso especial - não poderia ser recebida, pois ela não questionou especificamente todos os fundamentos da sentença recorrida. O valor da indisponibilidade que ficou mantida é de até R$ 15.646.004,58, que correspondem ao valor do suposto dano causado aos cofres públicos em razão das parcerias. Além de Cido, outros réus na ação tiveram seus bens bloqueados: o ex-secretário municipal de Governo Márcio Chaves Pires, a própria Avape e seu ex-presidente Marcos Antônio Gonçalves.



De acordo com o processo, a Prefeitura de Araçatuba firmou dois convênios com a Avape em abril de 2009: um deles, no valor de R$ 25.666.996,44, para serviços na área da saúde; e outro de R$ 2.138.916,37, para trabalhos na assistência social. O ajuste com a entidade terminou em abril de 2014.



O advogado de Cido, Evandro da Silva, disse que a defesa do ex-prefeito já foi notificada da sentença e vai estudar o oferecimento de novo recurso.





