Autores da coluna 'Soletrando", da Folha da Região, lançam livro

A obra foi organizada no ano passado pelo professor de literatura e escritor Tito Damazo (que também está entre os autores), ex-presidente da Academia Araçatubense de Letras, por meio do projeto Ponto de Cultura Literartes (realizado pelo programa Pontos de Cultura, do Ministério da Cultura). Em 159 páginas, há 50 artigos que abordam as áreas de literatura, língua e linguística (estudo científico da linguagem).



Os autores são todos formados em Letras, especialistas nas áreas sobre as quais escreveram, como ressalta Damazo. Entre eles estão Hélio Consolaro, Ester Mian da Cruz, Cidinha Baracat, Marilurdes Martins Campezzi, Carlos Eduardo Brefore Pinheiro e Márcia Lorca. "É um trabalho especializado feito há dez anos. Quem não acompanhou a coluna durante todos esses anos e gostaria de ter uma amostragem do que vem sendo publicado, pode ter isso no livro. É um recorte do trabalho que fizemos", complementa.



A tiragem é de 500 exemplares e cada um será vendido por R$ 20. O total arrecadado será revertido para a Academia Araçatubense de Letras. Depois do lançamento, os livros poderão ser encontrados com os autores e também na AAL.





