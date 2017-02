Penápolis abre vagas para Oficinas de MC e Informática Básica Talita Rustichelli Link



O rapper penapolense Big G vai abordar temas como composição musical e postura de palco







Durante a atividade, serão abordados temas como composição musical, flow (forma de encaixar versos e ritmo, a "fluência" do rap), história do hip-hop, técnicas de apresentação, postura de palco, entre outros. Big G é o nome artístico de Jeferson Luiz Alves; ele começou a escrever suas primeiras letras com 12 anos e, aos 16, formou seu primeiro grupo de rap, "Poetas da Rua". Atualmente, integra o grupo Ilicituz e também realiza um projeto solo.



O CEU oferece ainda cursos em outros segmentos, além do cultural. Paralelamente às inscrições para a Oficina de MC, acontecem as inscrições para a Oficina de Informática Básica, voltada a adolescentes e adultos com a partir dos 15 anos.



SERVIÇO

As inscrições para ambas as oficinas devem ser feitas na Biblioteca do CEU das Artes (Rua Manoel Foz, 515, na Vila Aparecida, próximo ao Cemitério Municipal). O local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18)3652-2717.





