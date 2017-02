Câmara adia votação de plano de saneamento básico em Birigui Ronaldo Ruiz Galdino Link



Fotos: Dayse Maria/Folha da Região - 07/02/2017 Pedido de postergação foi feito por Vadão (à esq.) e teve apoio de Leandro Moreira e Fermino







Diante de uma possível rejeição no plenário, a votação do projeto que estabelece as diretrizes para a política de saneamento e o Plano Municipal de Saneamento Básico foi adiada por 42 dias pela Câmara de Birigui. Vários vereadores acreditam que a propositura, de autoria do ex-prefeito Pedro Bernabé (PSDB), pode permitir a concessão de diversos serviços da área, como água e esgoto, atualmente sob responsabilidade do município.O pedido de postergação foi feito pelo presidente do Legislativo, Vadão da Farmácia (PTB). Segundo o petebista, ele pediu ao prefeito Cristiano Salmeirão (PTB) que retirasse a proposta, pois tinha percebido que a maioria dos parlamentares era contrária ao projeto. Porém, o chefe do Executivo não concordou. Por isso, Vadão pediu aos colegas de plenário que adiassem a votação do projeto, para que ele recebesse melhorias.O líder do governo na Casa, Leandro Moreira (PTB), também solicitou aos demais parlamentares que fossem favoráveis ao adiamento. Apesar de entender que a proposta deveria ter sido retirada pelo prefeito, o líder da oposição, José Fermino Grosso (DEM), concordou que ela fosse adiada para ser "muito estudada".



